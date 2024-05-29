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09:59, 29 мая 2024Культура

Раскрыта цель приезда внука Пугачевой в Россию

KP.RU: внук Пугачевой Никита Пресняков приезжал в Россию ради продажи дома

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков приезжал в Россию ради продажи дома в поселке Малые Бережки. Об этом KP.RU сообщила его соседка.

«Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор как она отдала дачу внуку, больше сюда не ездит», — отметила женщина.

По данным местных жителей, внук исполнительницы нуждается в деньгах и снова снизил цену за дом. Сейчас особняк можно приобрести за 125 миллионов рублей. Дом площадью 800 квадратных метров целиком записан на Преснякова, а земельный участок площадью 70 соток — на его мать Кристину Орбакайте.

Соседи заявляют, что в доме живет повар Елена, получающая зарплату от Пугачевой. Садовник на участке не появляется.

Ранее Пресняков пожаловался на цены в Нью-Йорке после поездки в город с друзьями.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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