Внук Пугачевой пожаловался на цены в США

Внук Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на цены в Нью-Йорке

Внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков пожаловался на цены в Нью-Йорке, США. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что Пресняков-младший отправился в город с друзьями, однако не рассчитал финансы. По его словам, стоимость блюд в кафе и ресторанах оказалась высокой. Уточняется, что особенно дорогой чек был в любимом суши-баре артиста.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев оценил шансы на успех в США внука Аллы Пугачевой. Бабичев усомнился в том, что Пресняков сможет добиться популярности в стране со столь высокой конкуренцией.

До этого внук Пугачевой анонсировал концерт в Лос-Анджелесе. Стоимость билетов составила 40 долларов за просмотр выступления онлайн и 50 долларов за посещение вживую.