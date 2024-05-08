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15:57, 8 мая 2024Культура

Внук Пугачевой пожаловался на цены в США

Внук Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на цены в Нью-Йорке
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков пожаловался на цены в Нью-Йорке, США. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что Пресняков-младший отправился в город с друзьями, однако не рассчитал финансы. По его словам, стоимость блюд в кафе и ресторанах оказалась высокой. Уточняется, что особенно дорогой чек был в любимом суши-баре артиста.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев оценил шансы на успех в США внука Аллы Пугачевой. Бабичев усомнился в том, что Пресняков сможет добиться популярности в стране со столь высокой конкуренцией.

До этого внук Пугачевой анонсировал концерт в Лос-Анджелесе. Стоимость билетов составила 40 долларов за просмотр выступления онлайн и 50 долларов за посещение вживую.

ЖЗЛ
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