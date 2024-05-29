Раскрыта цена самой дорогой квартиры в России

Стоимость самой дорогой квартиры в России составила 4 миллиарда рублей

Приобрести самую дорогую квартиру в России, доступную для покупки в данный момент, удастся за 4 миллиарда рублей. Информацию о стоимости объекта «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Skolkovo Realty.

Речь идет о роскошных апартаментах, расположенных в центре Москвы, в Пресненском районе. Их площадь составляет практически 2,5 тысячи квадратных метров. Специалисты отметили, что с декабря 2023 года этот объект недвижимости прибавил в цене 53 процента.

Что касается самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге, то она сейчас стоит 2,3 миллиарда рублей. Аналитики рассказали, что за указанную сумму собственнику достанется тысяча «квадратов» в Петроградском районе. Уточняется, что объект планируют сдать в 2026 году.

Днем ранее стало известно, что цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы составляет 10,3 миллиона рублей.