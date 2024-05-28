Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 28 мая 2024Экономика

Раскрыта стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

Цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы составляет 10,3 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры, расположенной в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы и доступной для покупки на данный момент, составляет 10,3 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте, находящемся в Таганском районе столицы, в пешей доступности от станции метро «Пролетарская». Его площадь — 32 квадратных метра.

Что касается цены наиболее бюджетной «однушки» в новостройках в центре города, то его можно приобрести за 17 миллионов рублей. За указанную сумму собственнику достанется квартира метражом 38 «квадратов» в Пресненском районе. Объект собираются сдать в 2024 году.

Ранее в мае стало известно, что самую дешевую комнату в Москве удастся купить за два миллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Госдума приняла закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

      Пассажир пробежался голым по самолету, сорвал рейс и попал в больницу

      Губерниев назвал необратимым процессом смену гражданства спортсменами из России

      Россия и Китай активизировали торговлю в криптовалюте

      Россиянкам назвали три лучших упражнения для плоского живота

      Сына российского экс-депутата осудили за смертельную аварию

      Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО и заплакала

      Бывший муж певицы Нюши высказался об изменах

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше