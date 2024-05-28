Раскрыта стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

Цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы составляет 10,3 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры, расположенной в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы и доступной для покупки на данный момент, составляет 10,3 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте, находящемся в Таганском районе столицы, в пешей доступности от станции метро «Пролетарская». Его площадь — 32 квадратных метра.

Что касается цены наиболее бюджетной «однушки» в новостройках в центре города, то его можно приобрести за 17 миллионов рублей. За указанную сумму собственнику достанется квартира метражом 38 «квадратов» в Пресненском районе. Объект собираются сдать в 2024 году.

Ранее в мае стало известно, что самую дешевую комнату в Москве удастся купить за два миллиона рублей.