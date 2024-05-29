Преподаватель из Киева: украинцы считают главу МО РФ Белоусова опасным типом

Украинцы считают главу Минобороны России Андрея Белоусова «опасным типом». Об этом анонимно рассказал в беседе с News.ru доктор наук и преподаватель одного из киевских вузов.

«Говорят, что Белоусов — рукастый, мозговитый, деловитый человек, что он может навести порядок в армейских финансах, прижать коррупцию, перенаправить денежные потоки на совершенствование военной машины. В общем, опасный для нас тип», — объяснил собеседник издания.

Ранее журналисты вспомнили интересный факт из биографии Белоусова. По их словам, министр обороны РФ был членом закрытой «группы Бессмертных», в которой идеи многополярного мира обсуждались еще до проведения такого официального политического курса и задолго прогнозировались существующие международные проблемы.