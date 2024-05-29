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16:24, 29 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты детали дела вымогавшего у россиянина 25 миллионов рублей полицейского

Суд арестовал полицейского из Москвы, вымогавшего 25 млн руб. у мужчины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Смоленске суд арестовал сотрудника столичной полиции, обвиняемого в вымогательстве 25 миллионов рублей у мужчины, в отношении которого он проводил проверку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве раскрыли детали уголовного дела силовика, работавшего старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы. По данным следствия, к нему обратилась женщина и пожаловалась на мужа, с которым находится в бракоразводном процессе. Она заявила, что супруг угрожает ей расправой, а также похитил имущество, поэтому потребовала привлечь его к уголовной ответственности. Полицейский провел проверку по ее заявлению и решил извлечь выгоду — он потребовал с мужчины 25 миллионов рублей за неразглашение компрометирующей информации.

26 мая полицейского задержали в Смоленске на автостоянке при получении муляжа денег. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, отметили в пресс-службе московского главка МВД.

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      Любовь Ширижик
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