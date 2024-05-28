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12:00, 28 мая 2024Силовые структуры

Российский майор попался на взятке в 25 миллионов рублей

В Смоленске силовики задержали майора МВД, требовавшего взятку в 25 млн руб.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Смоленске сотрудники правоохранительных органов задержали майора столичной полиции, вымогавшего взятку в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Коррупционера выявили оперативники управления собственной безопасности МВД. Он попался с поличным при получении муляжа денег на территории автостоянки. За взятку полицейский обещал помочь избежать привлечения к уголовной ответственности.

В отношении задержанного следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве, так как подозреваемый не имел возможности решить вопрос, за который получил взятку.

24 мая сообщалось, что в Москве к девяти годам колонии приговорили начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево. Татьяна Фролова ежемесячно получала денежные средства за упрощение процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства РФ.

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      Любовь Ширижик
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