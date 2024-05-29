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13:08, 29 мая 2024Силовые структуры

Разыскиваемый за обман россиян на обучающих курсах попался в Москве

В Москве силовики задержали Байбурина за обман 29 человек на обучающих курсах
Начало событий в новости Автора курсов задержали в Москве по подозрению в мошенничестве на полмиллиарда

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Азата Байбурина, находившегося в розыске по обвинению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина помещен в СИЗО-7 в соответствии с решением суда, который 19 января 2022 года заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Байбурин через компанию «ЦТИ Рост Капитала» на улице Бутлерова вел обучающие курсы по финансовой грамотности, обещая гражданам высокий доход от деятельности на валютном рынке. Клиентов убеждали открыть брокерские счета и переводить туда средства, но на самом деле Байбурин и его сообщники предоставляли обманутым подконтрольные преступной группе счета. Затем они заявляли потерпевшим об обвале и забирали деньги себе.

В результате мошеннической схемы пострадали не менее 29 граждан, которые лишились 25 миллионов 600 тысяч рублей. Следователи проверяют Байбурина на причастность к другим аналогичным преступлениям

Ранее 29 мая сообщалось о задержании 33-летнего автора курсов по трейдингу из Башкирии в столичном аэропорту Внуково по прилете из-за границы. Следствие считает, что всего он похитил путем мошенничества полмиллиарда рублей, а обманул 500 человек.

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      Любовь Ширижик
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