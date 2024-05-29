Автора курсов задержали в Москве по подозрению в мошенничестве на полмиллиарда

В Москве задержали автора курсов по трейдингу по подозрению в присвоении 500 млн

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали автора курсов по трейдингу из Башкирии, подозреваемого в мошенничестве на полмиллиарда рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, 33-летнего мужчину задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из-за границы. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Как сообщает Shot, задержанный открыл фирму «Рост Капитала» в 2018 году и стал ездить по стране, обучая единомышленников биржевому трейдингу. Спустя год бизнес-коуч закрыл свой бизнес, однако за это время он, по некоторым данным, уже успел обмануть 500 человек и присвоить более 500 миллионов рублей. Действовал он якобы по классической схеме — агитировал учеников устроиться к нему работать, перевести деньги на его счет и передать все свои средства в его управление.

В 2021 году он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее в Санкт-Петербурге телефонные аферисты обманули 72-летнего профессора «силы мысли» Константина Короткова на 270 тысяч рублей.