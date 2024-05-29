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12:30, 29 мая 2024Россия

Реакция покупателей российского магазина на неудавшийся разбой попала на видео

Покупатели магазина в Чехове не заметили попытку разбойного нападения

Покупатели магазина в Чехове не заметили неудачную попытку разбойного нападения и продолжили выбирать продукты, их реакция попала на видео. Кадры инцидента предоставили «Ленте.ру» в ГУ МВД по Московской области.

На кадрах видно, как мужчина подошел к кассе продуктового магазина с ножом и, угрожая им, потребовал дать ему бутылку виски. «Давай мы тебе денежку дадим? И виски дадим, и закусить дадим», — иронично ответили грабителю кассиры.

После этого сотрудницы продуктового вызвали полицию, а покупатели, которые пришли в магазин во время грабежа, спокойно направились к прилавкам. После того как персонал вызвал полицию, мужчина положил кухонный нож на прилавок и вышел из магазина, но вскоре был задержан и помещен под арест.

Ранее в МВД рассказали об инсценировавшем с помощью пальцев ограбление полицейском.

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      Марк Леонов
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