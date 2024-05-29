Россия предупредила о катастрофе в случае аварии на Запорожской АЭС

Глава РХБЗ Кириллов: ЧС на ЗАЭС будет сопоставимо с Чернобыльской катастрофой

Последствия аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будут сопоставимы с Чернобыльской катастрофой, их почувствуют даже в США. Об этом сообщил глава Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон выпустил заявление, согласно которому авария на ЗАЭС не принесет никакого вреда Европе.

Однако 27-й Центр Научно-исследовательского института Министерства обороны России по обеспечению РХБ безопасности государства рассчитал, что через три дня после аварии будет ситуация, похожая на Чернобыльскую.

Он добавил, что Последствия чрезвычайной ситуации почувствуют во Франции и Германии, а через 21 день после происшествия и в США.

Кириллов заключил, что после обнародования этой информации правительство США дало команду больше не обстреливать ЗАЭС.

Ранее В Калининграде стартовали переговоры по ситуации на ЗАЭС. В ней участвуют глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.