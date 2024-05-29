Рита Дакота снялась без макияжа и показала прыщи на лице

Певица Рита Дакота показала появившиеся после уходовой косметики прыщи на лице

Российская певица и композитор Рита Дакота снялась без макияжа и показала естественную внешность с косметическими дефектами. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость разместила серию фото и видео, на которых продемонстрировала крупным планом лицо с высыпаниями. По словам исполнительницы, косметолог назначил ей корейские уходовые средства, которые привели к появлению прыщей.

«Это просто ахтунг. Косметолог активно продолжает настаивать, что надо продолжать ей [косметикой] пользоваться, и все пройдет», — поделилась певица.

При этом звезда подчеркнула, что до использования данных средств ее кожа была идеальной, а визажисты регулярно делали ей комплименты. «Я уже порыдала с утра», — посетовала она.

Ранее в мае Рита Дакота ответила на слухи о пластике. 34-летняя исполнительница призналась, что ринопластика стала лучшим решением в ее жизни. При этом она перечислила части тела, которые не подвергались хирургическому вмешательству.