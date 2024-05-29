Рогов рассказал о российских авиаударах с помощью ФАБ на времевском направлении

Рогов: ВС России наносят авиаудары с помощью ФАБ на времевском направлении

Российские войска наносят массированные авиаудары с помощью фугасных авиабомб (ФАБ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас идет точная отработка позиций ВСУ авиабомбами, не только ФАБ-500, но и ФАБ-1500 на времевском направлении, в районе Урожайного и Старомайорского», — заявил Рогов.

Он добавил, что атака Вооруженных сил (ВС) России с помощью авиабомб продолжается в течение несколько дней, а плотность огня может быть связана с подготовкой российских войск к наступлению.

Ранее Рогов рассказал о продвижении ВС России в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. По его словам, значение взятия под контроль этих населенных пунктов состоит в том, что они стали главными «достижениями» украинского контрнаступления в 2023 году.