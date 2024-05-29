Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:32, 29 мая 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о российских авиаударах с помощью ФАБ на времевском направлении

Рогов: ВС России наносят авиаудары с помощью ФАБ на времевском направлении

Фото: US NAVY / Reuters

Российские войска наносят массированные авиаудары с помощью фугасных авиабомб (ФАБ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас идет точная отработка позиций ВСУ авиабомбами, не только ФАБ-500, но и ФАБ-1500 на времевском направлении, в районе Урожайного и Старомайорского», — заявил Рогов.

Он добавил, что атака Вооруженных сил (ВС) России с помощью авиабомб продолжается в течение несколько дней, а плотность огня может быть связана с подготовкой российских войск к наступлению.

Ранее Рогов рассказал о продвижении ВС России в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. По его словам, значение взятия под контроль этих населенных пунктов состоит в том, что они стали главными «достижениями» украинского контрнаступления в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

      Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

      Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше