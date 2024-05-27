Российские войска продвинулись на ореховском направлении

Рогов: ВС России продвинулись на ореховском направлении в районе Урожайного

В ходе наступления на ореховском направлении Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Об этом стало известно из сообщения председателя запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«По Старомайорскому у нас продвижение достаточно активное в северо-западной и центральной части населенного пункта, есть продвижение и по Урожайному», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он отметил, что это продвижение состоялось в течение одних суток, но российские бойцы все еще продолжают наступать.

Ранее Рогов рассказал о перехвате инициативы у украинской армии на ореховском направлении. По его словам, символическое значение взятия под контроль Урожайного и Старомайорского состоит в том, что эти населенные пункты были главными «достижениями» украинского контрнаступления в 2023 году.