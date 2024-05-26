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11:39, 26 мая 2024Бывший СССР

Российские войска закрепились еще в двух украинских селах

Рогов: войска России продолжают оттеснять ВСУ из сел Урожайное и Старомайорское

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные продолжают оттеснять вооруженные силы Украины (ВСУ) из сел Урожайное и Старомайорское. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, Вооруженные силы России (ВС РФ) перехватили инициативу у противника и продолжили планомерно освобождать от «захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года» села Старомайорское и Урожайное, расположенные на стыке Запорожской области и ДНР. «Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда как одно из главных достижений своего наступления», — подчеркнул он.

Рогов также добавил, что российские военные уже закрепились на этих территориях, заняв стратегически важные высоты, и продолжают оттеснять ВСУ.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ расширили зону контроля за Работино. Владимир Рогов заявил, что Армия России продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника.

Ранее Рогов рассказал об отступлении ВСУ по нескольким направлениям в Запорожской области. По его словам, украинские войска уже выбиты из Работино со стороны сел Урожайное и Старомайорское.

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      Алиса Дмитриева
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