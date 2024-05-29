Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 29 мая 2024Россия

Рогозин назвал Зеленского военным преступником

Рогозин назвал Зеленского военным преступником и самозванцем
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин назвал президента Украины Владимира Зелинского военным преступником. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, Зеленский утратил свою легитимность, поэтому в случае переговоров Москвы и Киева российская сторона вряд ли станет вести с ним диалог. «Зеленский для нас никто, и звать его никак. Он нелигитимен как президент Украины. Для нас он самозванец и военный преступник. Никто с ним дел вести не будет», — заявил он.

Рогозин также прокомментировал материал Newsweek о том, что Киеву придется согласиться на переговоры на условиях Москвы из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки западных стран. «Украина проиграет не потому, что ей чего-то не хватает и чего-то недодают, а потому что Киев развязал конфликт по чужой команде, выступая в качестве марионетки Запада», — сказал он.

Ранее Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по объекту системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. Повреждены оказались антенны радиолокационной станции «Воронеж-ДМ».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      Раскрыто отношение украинцев к главе Минобороны России Белоусову

      Венгрия раскритиковала ЕС за втягивание Украины в конфликт без плана

      Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

      В России предупредили о сокрушительном ответе на возможное нападение

      Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

      Стало известно о планах Шольца разрешить Украине бить по России западным оружием

      В российском регионе мужчина избил детей на детской площадке

      Украину предупредили о больших проблемах с БПЛА в случае потери Харькова

      На Западе возмутились словами сенатора об Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше