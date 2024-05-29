Рогозин назвал Зеленского военным преступником и самозванцем

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин назвал президента Украины Владимира Зелинского военным преступником. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, Зеленский утратил свою легитимность, поэтому в случае переговоров Москвы и Киева российская сторона вряд ли станет вести с ним диалог. «Зеленский для нас никто, и звать его никак. Он нелигитимен как президент Украины. Для нас он самозванец и военный преступник. Никто с ним дел вести не будет», — заявил он.

Рогозин также прокомментировал материал Newsweek о том, что Киеву придется согласиться на переговоры на условиях Москвы из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки западных стран. «Украина проиграет не потому, что ей чего-то не хватает и чего-то недодают, а потому что Киев развязал конфликт по чужой команде, выступая в качестве марионетки Запада», — сказал он.

Ранее Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по объекту системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. Повреждены оказались антенны радиолокационной станции «Воронеж-ДМ».