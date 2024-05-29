Росгвардейцы нашли в автомобильном прицепе тайник с оружием и боеприпасами

В Запорожской области росгвардейцы нашли тайник с оружием в прицепе

В Запорожской области росгвардейцы нашли тайник с оружием и боеприпасами в автомобильном прицепе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики изъяли гранатомет, два автомата Калашникова, четыре ручных гранаты и более тысячи патронов различного калибра. Они также задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В другом населенном пункте области военнослужащие спецназа Росгвардии обнаружили и изъяли экстремистскую литературу.

Ранее в Луганской народной республике росгвардейцы обнаружили более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе Вооруженных сил Украины.

