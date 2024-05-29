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17:50, 29 мая 2024Экономика

Россия заметно нарастила торговлю с одной страной

Посол РФ Мантыцкий: товарооборот России и Бангладеш вырос на 16,5 % в 2023 году
Александр Мантыцкий

Александр Мантыцкий. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

По итогам 2023 года товарооборот России и Бангладеш вырос на 16,5 процента и достиг уровня в 2,7 миллиарда долларов. Об этом заявил посол РФ в южноазиатской республике Александр Мантыцкий, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил он, Бангладеш является вторым по величине торгово-экономическим партнером России в Южной Азии. За последнее десятилетие сотрудничество двух стран активно развивалось, что позволило кратно нарастить товарооборот. При этом двусторонняя торговля демонстрируют положительную динамику вопреки «текущим глобальным препятствиям».

Ключевыми областями торгово-экономического сотрудничества России и Бангладеш, добавил посол, являются энергетика и сельское хозяйство. Однако этими отраслями партнерство не ограничивается. Для дальнейшего наращивания товарооборота, по его мнению, странам следует в большей степени развивать связи В2В (business-to-business) и активнее устанавливать прямые связи между бизнес-сообществами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наращивании экономического сотрудничества с еще одной азиатской страной. Так, инвестиции России в экономику Узбекистана достигли уровня в 10 миллиардов долларов. При этом прямые вложения в эту республику растут на ежегодной основе, заключил он.

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