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13:27, 29 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение с 29 мая по 1 июня
СюжетПожар в Крыму

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в МЧС республики.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в южных районах полуострова 29 и 30 мая, а также 1 июня. Кроме того, риск возгораний ожидается на востоке Крыма.

«Напомним, с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим», — предупредили спасатели.

Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков пообещал обезопасить россиян от атак Украины во время отдыха в Краснодарском крае.

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      Мария Борисова
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