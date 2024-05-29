Спрос на новостройки площадью до 28 квадратных метров в Москве вырос на 23 %

Россияне бросились скупать запрещенные квартиры — спрос на жилье площадью до 28 квадратных метров резко вырос после ввода запрета на его строительство в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты «Авито Недвижимости».

С 16 по 25 мая интерес к такому жилью в новостройках столицы увеличился на 23 процента, а в старых домах — на 60 процентов. Рост оказался значительнее, чем в среднем по России, где увеличение составило 7 и 14 процентов соответственно.

Эксперты считают, что введение ограничений заставит покупателей обратить внимание на другие форматы недвижимости. «Мы можем прогнозировать переключение спроса на апартаменты небольшого размера, поскольку их новое регулирование не затронет», — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее стало известно, что четверть «однушек» и студий в России оказалась меньше нормативов.