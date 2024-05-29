Россиянин предложил попутчику в самолете самоудовлетвориться и попал на видео

«Авиаторщина»: россиянин устроил дебош на рейсе в Екатеринбург и попал на видео

Пассажир устроил дебош на рейсе из Красноярска в Екатеринбург и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 42-летний житель Кемеровской области был в состоянии алкогольного опьянения и в течение всего полета вел себя вызывающе. Он приставал к соседям и ругался матом. Одному из попутчиков мужчина громко предложил самоудовлетвориться. Тот в ответ полез в драку, но был остановлен бортпроводниками.

Уточняется, что после посадки в аэропорту Кольцово борт встретили полицейские. Они вывели дебошира из самолета, доставили его в отделение и составили против него протокол о мелком хулиганстве. Решение о наказании россиянина примет суд.

Ранее мужчина и женщина подрались на рейсе российского самолета, летевшего из Чебоксар в Москву. Причиной конфликта стал подлокотник, который пассажиры не смогли поделить между собой.