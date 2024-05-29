Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 29 мая 2024Путешествия

Россиянин предложил попутчику в самолете самоудовлетвориться и попал на видео

«Авиаторщина»: россиянин устроил дебош на рейсе в Екатеринбург и попал на видео

Пассажир устроил дебош на рейсе из Красноярска в Екатеринбург и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 42-летний житель Кемеровской области был в состоянии алкогольного опьянения и в течение всего полета вел себя вызывающе. Он приставал к соседям и ругался матом. Одному из попутчиков мужчина громко предложил самоудовлетвориться. Тот в ответ полез в драку, но был остановлен бортпроводниками.

Уточняется, что после посадки в аэропорту Кольцово борт встретили полицейские. Они вывели дебошира из самолета, доставили его в отделение и составили против него протокол о мелком хулиганстве. Решение о наказании россиянина примет суд.

Ранее мужчина и женщина подрались на рейсе российского самолета, летевшего из Чебоксар в Москву. Причиной конфликта стал подлокотник, который пассажиры не смогли поделить между собой.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

      Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

      Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше