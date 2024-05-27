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13:03, 27 мая 2024Путешествия

Мужчина и женщина подрались из-за подлокотника на борту российского самолета

Двое пассажиров подрались из-за подлокотника на рейсе из Чебоксар в Москву

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Мужчина и женщина подрались из-за подлокотника на рейсе российского самолета, летевшего из Чебоксар в Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в воскресенье, 26 мая. Пассажиры Д. Юдашина и К. Татинцян не поделили подлокотник и устроили словесную перепалку с матом, которая переросла в драку.

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Бортпроводники доложили о произошедшем капитану воздушного судна (КВС), который потребовал у дебоширов прекратить рукоприкладство. Однако ни один из участников конфликта не захотел уступить, и КВС сообщил по радиосвязи о двух деструктивных пассажирах на борту.

Как пишет источник, в Шереметьево мужчину и женщину ожидали полицейские. Буйных путешественников увели в отделение, где они помирились.

Ранее россиянка устроила пьяный дебош на рейсе Москва — Ухта и нарвалась на штраф в размере 300 тысяч рублей. Нарушительница порядка ругалась матом в адрес попутчиков и неуважительно обошлась с экипажем.

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      Марина Черняк
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