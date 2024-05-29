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14:51, 29 мая 2024Путешествия

Россиянин уснул в самолете и нарвался на арест

Летевший в Абакан россиянин уснул на полу самолета и нарвался на арест

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянин уснул на полу самолета и нарвался на арест. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири в Telegram-канале.

По данным ведомства, правоохранителей в связи с неадекватным поведением пассажира вызвали на борт самолета, прилетевшего в Абакан из Новосибирска. Полицейские установили, что 30-летний житель Республики Тыва в состоянии алкогольного опьянения уснул на полу воздушного судна и не ориентировался в обстановке.

Мужчину сняли с самолета и доставили в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования у нарушителя подтвердилась легкая степень опьянения.

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В отношении пассажира составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее пассажир устроил дебош на рейсе из Красноярска в Екатеринбург и попал на видео. 42-летний житель Кемеровской области был в состоянии алкогольного опьянения и в течение всего полета вел себя вызывающе. Он приставал к соседям и ругался матом.

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      Фариза Бацазова
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