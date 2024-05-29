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16:02, 29 мая 2024Силовые структуры

Россиянин занял у знакомого 49 миллионов рублей на лечение отца и пропал

В Москве росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении 49 млн руб

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве сотрудники СОБР Росгвардии и МВД задержали ранее судимого 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики, подозреваемого в хищении путем мошенничества 49 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным следствия, летом 2022 он мужчина занял у знакомого деньги на лечение отца, а затем на развитие малого бизнеса. Пообещав вернуть долг в скором времени, он скрылся. Общая сумма ущерба превысила 49 миллионов рублей.

Обманутый мошенником потерпевший подал заявление в полицию, после чего силовики сумели установить местонахождение подозреваемого.

29 мая сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего автора курсов по трейдингу из Башкирии Азата Байбурина, находившегося в розыске по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что он обманул 500 человек на полмиллиарда рублей.

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      Любовь Ширижик
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