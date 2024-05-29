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15:58, 29 мая 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за демонстрацию татуировки в виде свастики

В Томской области осудили мужчину за демонстрацию нацистской символики

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Томской области суд приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима за демонстрацию татуировки в виде свастики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 282.4 УК РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики, запрещенной федеральными законами»).

В мае 2023 года за пропаганду и демонстрацию нацистской символики подсудимый был привлечен к административной ответственности. А уже в июне 2023 года, по данным следствия, он показывал прохожим свою татуировку в виде свастики, являющейся символом нацистской Германии.

Ранее в Костромской области суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 50-летнего местного жителя, демонстрировавшего нацистскую символику, угрожавшего расправой и избившего сожительницу.

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