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16:32, 29 мая 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 13 годам за госизмену и оправдание терроризма

URA.RU: в Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 13 годам за госизмену

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина также должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Россиянина признали виновным по статьям 275 («Госизмена») и 205.2. («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По версии следствия, осужденный помогал спецслужбам Украины в деятельности против безопасности России. Он размешал в интернете материалы, в которых призывал российских военных сдаваться в плен, а остальных россиян совершать террористические акты.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Херсонской области по подозрению в государственной измене.
Согласно данным следствия, задержанная с октября 2022 года по ноябрь 2023-го следила за военной техникой Российской армии и передавала информацию о ее расположении Киеву через социальные сети.

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