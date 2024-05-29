Россиянину на гидроцикле срезало половину головы

Под Уфой мужчине на гидроцикле срезало полголовы, когда он зацепился за трос

Под Уфой мужчине на гидроцикле срезало половину головы, когда он зацепился за металлический трос. О происшествии с россиянином стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям издания, трое друзей отдыхали на Деме в деревне Юматово. Один из них — 55-летний местный житель, — двигался по воде первым и не заметил препятствие, натянутое поперек реки.

Спасатели вытащили его изувеченное тело на берег.

До этого сообщалось, что в Московской области 49-летний мужчина решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена.

Мужчина поведал медикам, что до этого много пил со своими товарищами в Королеве. В разгар застолья он заметил дворовую собаку. Он начал дразнить животное — собака не выдержала и откусила мучителю часть пениса. К месту происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшему предложили госпитализацию, однако он категорически отказался.