Россиянину на гидроцикле срезало половину головы
Под Уфой мужчине на гидроцикле срезало половину головы, когда он зацепился за металлический трос. О происшествии с россиянином стало известно Telegram-каналу Mash Batash.
По сведениям издания, трое друзей отдыхали на Деме в деревне Юматово. Один из них — 55-летний местный житель, — двигался по воде первым и не заметил препятствие, натянутое поперек реки.
Спасатели вытащили его изувеченное тело на берег.
До этого сообщалось, что в Московской области 49-летний мужчина решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена.
Мужчина поведал медикам, что до этого много пил со своими товарищами в Королеве. В разгар застолья он заметил дворовую собаку. Он начал дразнить животное — собака не выдержала и откусила мучителю часть пениса. К месту происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшему предложили госпитализацию, однако он категорически отказался.