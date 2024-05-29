Россиянка обвинила мужа в изнасиловании сына и пойдет под суд

В Красноярском крае осудят женщину, которая обвинила мужа в изнасиловании сына

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которая ложно обвинила мужа в изнасиловании сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Женщина проходит обвиняемой по статье 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ. Ее дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом его передадут в суд для рассмотрения по существу. Она уже призналась, что оклеветала супруга, так как хотела с ним развестись.

По версии следствия, 20 апреля супруги выпили и поссорились. В результате их доставили в отдел полиции, где женщина заявила, что ее супруг совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении их восьмилетнего сына. Она даже написала заявление на мужчину. Следователи провели проверку и выяснили, что заявительница их обманула.

Ранее следователи в Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, подозреваемой в ложной информации о насилии со стороны полицейского.