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10:54, 29 мая 2024Россия

Россиянка обвинила сотрудников кафе в подаче детям самогона под видом лимонада

Жительница Рязани обвинила сотрудников кафе в попытке дать детям самогон

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жительница Рязани обвинила сотрудников одного из местных кафе в попытке напоить детей самогоном. Об этом она написала на странице сообщества «Rzn life l Жизнь Рязани | Рязань» во «ВКонтакте».

По словам россиянки, самогон был подан на стол на детском празднике под видом лимонада. «Администратор очень просила не давать огласки этой ситуации», — добавила горожанка.

На сообщение отреагировали в региональном управлении Роспотребнадзора. Там пообещали проверить поступившую информацию и попросили женщину связаться с сотрудниками службы.

Ранее в Ленинградской области трехлетний ребенок впал в кому, перепутав газировку с алкоголем. Он отпил из стакана с прозрачной жидкостью, которой оказалась водка. Ребенка поместили в реанимацию.

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      Алан Босиков
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