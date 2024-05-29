Россиянка обвинила сотрудников кафе в подаче детям самогона под видом лимонада

Жительница Рязани обвинила сотрудников кафе в попытке дать детям самогон

Жительница Рязани обвинила сотрудников одного из местных кафе в попытке напоить детей самогоном. Об этом она написала на странице сообщества «Rzn life l Жизнь Рязани | Рязань» во «ВКонтакте».

По словам россиянки, самогон был подан на стол на детском празднике под видом лимонада. «Администратор очень просила не давать огласки этой ситуации», — добавила горожанка.

На сообщение отреагировали в региональном управлении Роспотребнадзора. Там пообещали проверить поступившую информацию и попросили женщину связаться с сотрудниками службы.

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