Россиянка описала пляжи Таиланда фразой «стали похожи на Анапу в разгар сезона»

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова три месяца пожила в Таиланде и перечислила минусы этой страны. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что во время своей поездки она побывала в Бангкоке, Хуахине, на Пхукете, в Краби, на Самуи и Пангане. Первый неприятный момент, на который обратила внимание путешественница, — большое количество людей на курортах.

«Даже на спокойном острове Самуи, который я не раз видела пустым, я едва не осталась без жилья. А многие пляжи стали похожи на нашу Анапу в разгар сезона», — такими словами описала свой опыт россиянка.

Еще один минус Таиланда, о котором рассказала Коновалова, — проблемы с жильем. «Снять апартаменты при большом наплыве туристов не так-то просто. Лучше договариваться за несколько месяцев до поездки. И, конечно, готовиться к высоким ценам», — предупредила блогерша, добавив, что зимой на Пхукете ей предлагали обыкновенные студии в 15-20 минутах ходьбы от моря за 50-70 тысяч батов (примерно 121-169 тысяч рублей) в месяц.

Кроме того, россиянка пожаловалась на высокие цены не только на жилье, но и на еду. «Таиланд всегда считался дешевой страной, но теперь это не так. Подорожали квартиры, отели и даже еда в ресторанах. Например, завтрак на двоих обычно обходится примерно в 800 бат (это около 2000 рублей за два омлета и два кофе), а ужин — в два раза дороже», — отметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на острове Самуи в Таиланде и удивилась обилию отдыхающих там соотечественников. По ее словам, на курорте «повсюду звучит русская речь».