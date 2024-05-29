Россиянка пришла в гости к 16-летней дочери и нашла ее лежащей без чувств
В Санкт-Петербурге мать пришла в гости к 16-летней дочери и нашла ее лежащей без чувств на кровати рядом с другом. Об этом стало известно «Фонтанке».
По сведениям издания, россиянка вызвала в квартиру сотрудников полиции и медиков. Спасти лицеистку и ее 17-летнего молодого человека не удалось.
Петербурженка отметила, что дочь проживала отдельно от нее в квартире, оставленной бабушкой. В день трагедии женщина с ребенком не общалась.
Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина нашла 21-летнего сына с ранами и порезами после того, как тот пришел из военкомата, где его признали годным к службе в армии.
Мать москвича объяснила сотрудникам полиции, что дома у сына случилась истерика. Юноша подбегал к открытому окну, но женщина успела его остановить. Затем она ненадолго отвлеклась, а позже увидела сына с увечьями.