Россиянка пришла в гости к 16-летней дочери и нашла ее лежащей без чувств

В Петербурге мать пришла в гости к дочери и нашла ее лежащей без чувств с другом

В Санкт-Петербурге мать пришла в гости к 16-летней дочери и нашла ее лежащей без чувств на кровати рядом с другом. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянка вызвала в квартиру сотрудников полиции и медиков. Спасти лицеистку и ее 17-летнего молодого человека не удалось.

Петербурженка отметила, что дочь проживала отдельно от нее в квартире, оставленной бабушкой. В день трагедии женщина с ребенком не общалась.

Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина нашла 21-летнего сына с ранами и порезами после того, как тот пришел из военкомата, где его признали годным к службе в армии.

Мать москвича объяснила сотрудникам полиции, что дома у сына случилась истерика. Юноша подбегал к открытому окну, но женщина успела его остановить. Затем она ненадолго отвлеклась, а позже увидела сына с увечьями.