Россиянка провалилась в яму с кипятком

В Астрахани женщина упала в яму с кипятком, она в реанимации с ожогами тела

В Астрахани женщина упала в яму с кипятком, когда переходила проезжую часть. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Астраханской области в Telegram-канале.

Женщина переходила дорогу на улице Савушкина в Ленинском районе города. 44-летнюю местную жительницу после падения в яму с кипятком госпитализировали, после случившегося начата проверка.

Как уточнили ТАСС в СК, у пострадавшей диагностировали 80 процентов ожогов тела, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. «На месте происшествия работает следственного-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее жительница Челябинской области упала в котлован, вырытый коммунальщиками, и сломала позвоночник. Рабочие не оградили котлован лентой и забором, они также не установили сигнальное освещение или спецзнаки по периметру ямы.