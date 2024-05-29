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08:54, 29 мая 2024Россия

Россиянка провалилась в яму с кипятком

В Астрахани женщина упала в яму с кипятком, она в реанимации с ожогами тела

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Астрахани женщина упала в яму с кипятком, когда переходила проезжую часть. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Астраханской области в Telegram-канале.

Женщина переходила дорогу на улице Савушкина в Ленинском районе города. 44-летнюю местную жительницу после падения в яму с кипятком госпитализировали, после случившегося начата проверка.

Как уточнили ТАСС в СК, у пострадавшей диагностировали 80 процентов ожогов тела, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. «На месте происшествия работает следственного-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее жительница Челябинской области упала в котлован, вырытый коммунальщиками, и сломала позвоночник. Рабочие не оградили котлован лентой и забором, они также не установили сигнальное освещение или спецзнаки по периметру ямы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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