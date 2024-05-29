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14:52, 29 мая 2024Силовые структуры

Россиянка решила избавиться от мужа и заказала его киллеру за 200 тысяч рублей

В Белгороде задержали женщину, заказавшую убийство своего мужа за 200 тыс. руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Ростовской области, которая решила избавиться от своего мужа и заказала его киллеру за 200 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, женщина из личных неприязненных отношений захотела избавиться от 41-летнего супруга и организовать его убийство. Для этого она обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера, готового совершить задуманное за 200 тысяч рублей, а мужчина, поняв серьезность ее намерений, обратился в полицию.

После этого сотрудники правоохранительных органов подослали к женщине «исполнителя», который получил от нее аванс в размере 100 тысяч рублей, а затем сообщил ей об успешном выполнении «поручения». Вскоре «киллер» вновь встретился с заказчицей для получения остальной части обещанной суммы, а во время передачи денег женщина была задержана. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 («Организация и приготовление к убийству по найму») УК РФ.

Ранее киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина в центре Балашихи.

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      Олеся Мицкевич
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