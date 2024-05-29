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09:48, 29 мая 2024Силовые структуры

Россиянка-трансгендер отделалась условным сроком за попытку поджога военкомата

В Челябинской области осудили условно трансгендера за попытку поджога военкомата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верхнеуральский районный суд Челябинской области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 36-летнюю женщину-трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает 74.ru.

Подсудимую, которая в прошлом была мужчиной, но несколько лет назад совершила трансгендерный переход, признали виновной по статье 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества»). Она отделалась условным сроком, поскольку при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — полное признание вины, отсутствие у женщины судимостей и положительную характеристику, а также то, что на преступление ее вынудили пойти шантажисты путем угроз. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Суд установил, что с женщиной связались телефонные мошенники и под видом сотрудников правоохранительных органов и Центробанка убедили ее перевести им денежные средства. Она оформила несколько кредитов, продала квартиру, чтобы отдать им требуемое. Тем не менее шантаж не прекратился — преступники заставили женщину поджечь военкомат, угрожая финансовыми проблемами.

Ранним утром 1 августа 2023 года она кинула бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата Верхнеуральского района. Возгорание удалось оперативно потушить, прибывшие по вызову росгвардейцы задержали поджигательницу.

27 мая сообщалось, что Томский областной суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 17-летнего местного жителя, который совершил поджог на железной дороге осенью 2023 года.

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      Любовь Ширижик
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