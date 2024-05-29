Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 29 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

«Военная хроника»: ВС РФ поразили полигон под Львовом с инструкторами Запада
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Львовской области, на котором находились иностранные инструкторы. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Точное количество атакованных иностранных военных неизвестно, но речь может идти о сотне человек.

На Яворовском полигоне солдаты ВСУ проходили курсы тактической, инженерной и медицинской подготовки, а также получали первичные навыки управления техникой.

Помимо этого, ВС России нанесли ракетные удары по аналогичным военным объектам в Дублянах и Дрогобыче в Львовской области.

Ранее ВС России также атаковали военный полигон ВСУ в Львовской области. Горящий объект был запечатлен на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь

      Перевозчик 48 килограммов гашиша и двух килограммов кокаина попал на видео

      Жена депутата с сыном во Франции обозвала российский город «Мухосранском»

      Папарацци засняли популярную телезвезду в купальнике на отдыхе

      В России сократилось число просроченных потребительских займов

      Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке

      Стало известно о ракетном ударе по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

      В России оценили риски для желающих ехать на Олимпиаду-2024 спортсменов

      В Союзе армян России призвали расследовать инцидент с католикосом всех армян

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше