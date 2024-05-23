Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 23 мая 2024Бывший СССР

Горящий полигон под Львовом показали на видео

В сети показали горящий полигон под Львовом, где ВСУ потеряли около 100 бойцов
СюжетРакетные удары по Украине:

Горящий в результате удара российских сил Яворовский полигон во Львовской области попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Dambiev.

Уточняется, что на кадрах были запечатлены последствия удара войск России по пункту дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Как отмечается, атака на полигон произошла в конце марта 2024 года. «В результате нанесенного удара сообщалось об около 100 уничтоженных или раненых», — сказано в публикации о потерях ВСУ.

24 марта сообщалось, что во Львовской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Кроме того, глава областной администрации Максим Козицкий заявлял, что объект критической инфраструктуры, который был поврежден во время ракетного удара по региону, попал под новый обстрел.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Китай предупредил США о последствиях визитов конгрессменов на Тайвань

      Секс-коуч назвала веские поводы разорвать отношения

      Фонтан забил с балкона в российском городе

      Российского чиновника задержали за взятку после обысков в мэрии

      Сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы

      Горящий полигон под Львовом показали на видео

      В России после работы ПВО осколок снаряда пробил автомобиль и попал на видео

      На российских школьников завели дело за надругательство над 13-летней девочкой

      Появилась возможность скачать крупное обновление Windows 11 заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше