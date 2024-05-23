Горящий полигон под Львовом показали на видео

В сети показали горящий полигон под Львовом, где ВСУ потеряли около 100 бойцов

Горящий в результате удара российских сил Яворовский полигон во Львовской области попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Dambiev.

Уточняется, что на кадрах были запечатлены последствия удара войск России по пункту дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Как отмечается, атака на полигон произошла в конце марта 2024 года. «В результате нанесенного удара сообщалось об около 100 уничтоженных или раненых», — сказано в публикации о потерях ВСУ.

24 марта сообщалось, что во Львовской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Кроме того, глава областной администрации Максим Козицкий заявлял, что объект критической инфраструктуры, который был поврежден во время ракетного удара по региону, попал под новый обстрел.

