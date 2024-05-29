Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 29 мая 2024Россия

Российская авиация вступила в бой с украинскими морскими дронами

Авиация Черноморского флота уничтожила два морских дрона недалеко от Крыма

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Морская авиация вступила в бой с морскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Дроны направлялись к побережью Крыма. По сообщению оборонного ведомства, самолеты уничтожили оба беспилотных катера ВСУ.

«29 мая около 11:00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря (...) уничтожены (...) два безэкипажных катера ВМС Украины», — подытожили в Минобороны.

Ранее российские эксперты назвали особенности украинских морских дронов. Известно, что сейчас Киев использует дроны второго поколения, к которому относят аппараты Magura, Sea Baby и «Мамай». Они используют инерциальную навигацию и GPS.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

      Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

      Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше