Российская авиация вступила в бой с украинскими морскими дронами

Авиация Черноморского флота уничтожила два морских дрона недалеко от Крыма

Морская авиация вступила в бой с морскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Дроны направлялись к побережью Крыма. По сообщению оборонного ведомства, самолеты уничтожили оба беспилотных катера ВСУ.

«29 мая около 11:00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря (...) уничтожены (...) два безэкипажных катера ВМС Украины», — подытожили в Минобороны.

Ранее российские эксперты назвали особенности украинских морских дронов. Известно, что сейчас Киев использует дроны второго поколения, к которому относят аппараты Magura, Sea Baby и «Мамай». Они используют инерциальную навигацию и GPS.