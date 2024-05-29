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06:36, 29 мая 2024Наука и техника

Названы особенности украинских морских дронов

«Известия»: в украинских морских дронах используют коммерческие компоненты

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинские безэкипажные катера (БЭК), которые используют в Черном море, состоят из специального оборудования и коммерческих компонентов. Особенности морских дронов назвали «Известия».

Отмечается, что сейчас Киев использует дроны второго поколения, к которому относят аппараты Magura, Sea Baby и «Мамай». Они используют инерциальную навигацию и GPS для входа в заданный район, после чего оператор управляет БЭК при помощи оптико-электронного оборудования, совмещенного с терминалом связи Starlink.

«По большому счету, эти катера — скорее иностранные разработки, в медийных целях выдаваемые за украинские детища. При разработке этих катеров сохранилась их коммерческая начинка, то есть двигатели и электронику можно спокойно купить на любом гражданском рынке», — говорится в материале.

Характеристики БЭК раскрыты частично. Известно, что длина аппаратов составляет пять-семь метров. «Мамай» развивает скорость до 110 километров в час и несет до тонны полезной нагрузки, а Sea Baby, который можно использовать несколько раз, перевозит 1,2 тонны груза. Морской дрон Magura V5 может взять на борт 320 килограммов нагрузки, а его дальность составляет 450 морских миль.

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В публикации подчеркнули, что БЭК — это дешевое оружие, которое можно собирать из импортных комплектующих даже в неподготовленных помещениях. Это позволяет скрывать места сборки, а из-за небольших размеров морских дронов сложно обнаружить их перемещения. По словам автора, для защиты от БЭК необходимо вести постоянное наблюдение над морской поверхностью у украинских берегов.

Ранее в мае стало известно, что Украина применила вооруженный неуправляемыми ракетами БЭК в районе Кинбурнской косы. Направляющие для запуска снарядов калибра 122 миллиметра системы «Град» установили на дрон Sea Baby.

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      Даниил Иринин
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