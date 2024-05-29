Российские подростки за два месяца украли у пенсионеров три миллиона рублей

В Мордовии суд приговорил двух подростков за обман пенсионеров на 3 млн рублей

В Мордовии суд приговорил двух подростков к лишению свободы за обман пенсионеров на более чем три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Одного из них отправили в воспитательную колонию на три года и три месяца, а другой проведет в колонии общего режима три с половиной года. Обоих признали виновными по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в декабре 2022 года несовершеннолетние начали играть роль курьеров в организованной преступной группе. Неустановленные следствием лица звонили местным жителям и сообщали о якобы совершенной их родственниками аварии. Далее они предлагали испуганным пенсионерам передать деньги для компенсации вреда пострадавшим в ДТП. После этого осужденные забирали деньги и перечисляли их через банкоматы на счета других членов банды, оставляя себе 10 процентов от суммы. С декабря 2022 по январь 2023 года соучастники похитили у 18 пенсионеров более трех миллионов рублей.

Ранее в аэропорту Петербурга полиция задержала двоих курьеров мошенников, которые обманули пожилую пару москвичей более чем на 30 миллионов рублей.