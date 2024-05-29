Российские военные построили блиндаж с кухней, телевизором и PlayStation 5

Бойцы СВО построили блиндаж с российским триколором, телевизором и PlayStation 5

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине построили оригинальный блиндаж. Главной особенностью полевого укрытия от снарядов является наличие игровой приставки и телевизора. Видеозапись фортификационного сооружения опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах можно увидеть, как постепенно строился блиндаж: российские военнослужащие укладывали древесину, укрепляли стены и выстилали пол досками. Также бойцы СВО оборудовали кухню и место для отдыха, где разместили телевизор. Блиндаж военные украсили российским триколором. На последних минутах ролика рядом с телевизором запечатлена игровая консоль Sony PlayStation 5.

«Эпичный блиндаж построили российские военные на одной из своих позиций в зоне проведения СВО», — говорится в публикации канале.

Ранее с сеть попали кадры с 30-километровым «царь-поездом» из более чем двух тысяч вагонов. На всем протяжении конструкции между ними установлено несколько подвижных локомотивов, так что баррикада может двигаться. Укрепление используется армией России в качестве линии обороны с огневыми точками. Отмечалось, что через вагоны не могут пробиться ни танки, ни бронемашины противника, а когда конструкция движется — перейти ее не может даже пехота.