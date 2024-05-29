Сальдо: российские военные уничтожили 20 дронов ВСУ на херсонском направлении

Военные российской группировки войск «Днепр» уничтожили 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военнослужащие вели активную оборону левобережья Днепра и наносили удары по ВСУ на противоположном берегу. Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России успешно боролись с украинскими беспилотниками.

По его словам, ВСУ потеряли до 45 бойцов, 122-мм буксируемую гаубицу Д-30, две лодки, четыре единицы автомобильной техники и 20 дронов.