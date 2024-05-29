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11:37, 29 мая 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили 20 дронов ВСУ на херсонском направлении

Сальдо: российские военные уничтожили 20 дронов ВСУ на херсонском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военные российской группировки войск «Днепр» уничтожили 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военнослужащие вели активную оборону левобережья Днепра и наносили удары по ВСУ на противоположном берегу. Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России успешно боролись с украинскими беспилотниками.

По его словам, ВСУ потеряли до 45 бойцов, 122-мм буксируемую гаубицу Д-30, две лодки, четыре единицы автомобильной техники и 20 дронов.

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      Кристина Есикова
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