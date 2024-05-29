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09:03, 29 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области поврежден объект инфраструктуры
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин.

По его словам, область подверглась ударам. Он отметил, что в период с 06:00 вторника, 28 мая, по 06:00 среды, 29 мая, были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры и сельхозпредприятие.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что после удара по военной части в городе Сарны Ровенской области сдетонировал арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Сарны являются важным логистическим хабом. По словам подпольщика, ранее из города поступали сведения об использовании военных частей иностранцами.

Ранее Лебедев сообщал о взрыве в районе порта Одессы. По его словам, из-за низкой облачности перед дождем нельзя увидеть, куда именно упал снаряд. По предварительным данным, это может быть район Пересыпи, территория порта.

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      Александр Курбатов
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