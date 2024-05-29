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11:41, 29 мая 2024Бывший СССР

Российские войска ликвидировали двух солдат элитного полка ВСУ

Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили двух солдат элитного полка ВСУ под Харьковом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали двух солдат 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) — Константина Михальчука и Дениса Бея. Об этом пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 8-й полк ССО ВСУ — это элитное боевое соединение, натренированное американскими и немецкими инструкторами и прозванное в Донбассе «карательным». Он участвует в военных конфликтах с 2014 года и совершил, как утверждается, множество терактов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам Поддубного, именно этот полк причастен к покушениям на полковников Вооруженных сил ДНР Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).

Военкор заключил, что элита спецназа ВСУ, которая в свое время обучалась по плану, разработанному заместителем командующего ССО США в Европе полковником Марком Ларошем, сейчас уничтожается в Харьковской области.

Ранее в Верховной Раде Украины пожаловались на Запад из-за больших потерь страны под Харьковом. По словам парламентариев, запрет на использование западного оружия для атак по территории России стоил ВСУ многих жизней.

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      Илья Таксюр
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