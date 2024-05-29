Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 29 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

Рогов: ВС России нанесли авиаудары по ВСУ у сел Старомайорское и Урожайное

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, передают РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России перехватили инициативу на этом участке фронта и выдавливают противника.

До этого он рассказал о важности взятия ВС России Старомайорского и Урожайного. По его словам, эти населенные пункты стали главными «достижениями» украинского контрнаступления в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Обнаружен новый тип вулканического извержения

      Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

      Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

      «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше