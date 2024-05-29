Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

Рогов: ВС России нанесли авиаудары по ВСУ у сел Старомайорское и Урожайное

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, передают РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России перехватили инициативу на этом участке фронта и выдавливают противника.

До этого он рассказал о важности взятия ВС России Старомайорского и Урожайного. По его словам, эти населенные пункты стали главными «достижениями» украинского контрнаступления в 2023 году.