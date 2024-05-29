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Российский бизнесмен сжег магазин конкурентки и получил срок
Mash: в Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурентки
В Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурентки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным ведомства, предприниматель продавал одежду, однако дело его коллеги было успешнее. Это злило мужчину. Он нанял двух человек, которые разбили витрину магазина женщины и бросили туда бутылку с зажигательной смесью.
Огонь уничтожил имущество на 1,8 миллиона рублей. Бизнесмен возместил сумму, однако суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. А исполнители преступления получили четыре и семь месяцев.
Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина сжег квартиру бывшей возлюбленной из мести.