Российский бизнесмен сжег магазин конкурентки и получил срок

Mash: в Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурентки

В Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурентки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным ведомства, предприниматель продавал одежду, однако дело его коллеги было успешнее. Это злило мужчину. Он нанял двух человек, которые разбили витрину магазина женщины и бросили туда бутылку с зажигательной смесью.

Огонь уничтожил имущество на 1,8 миллиона рублей. Бизнесмен возместил сумму, однако суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. А исполнители преступления получили четыре и семь месяцев.

Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина сжег квартиру бывшей возлюбленной из мести.

