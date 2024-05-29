РИА Новости: российские военные прорвали оборону ВСУ при штурме Тоненького в ДНР

Командир взвода штурмовиков с позывным Призрак рассказал, что российским бойцам в составе группировки «Центр» удалось прорвать около десяти километров укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

«Мы штурмовали Северное и посадки, стоящие на пути в Тоненькое и Первомайское. Там с разных флангов заходили, мы в лобовую шли, слева и справа шли другие. Полукольцом шли», — сообщил военный. После того, как российские бойцы прошли через оборонительные позиции противника, начался штурм опорных пунктов в самих населенных пунктах, добавил Призрак.

Ранее расчет ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожил около десяти военных ВСУ в дельте Днепра. Корректировка стрельбы по позициям противника велась в режиме реального времени, в чем расчету помогли подразделения беспилотников.