Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:58, 29 мая 2024Бывший СССР

Российский командир рассказал о прорыве многокилометровой обороны ВСУ в ДНР

РИА Новости: российские военные прорвали оборону ВСУ при штурме Тоненького в ДНР

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Командир взвода штурмовиков с позывным Призрак рассказал, что российским бойцам в составе группировки «Центр» удалось прорвать около десяти километров укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

«Мы штурмовали Северное и посадки, стоящие на пути в Тоненькое и Первомайское. Там с разных флангов заходили, мы в лобовую шли, слева и справа шли другие. Полукольцом шли», — сообщил военный. После того, как российские бойцы прошли через оборонительные позиции противника, начался штурм опорных пунктов в самих населенных пунктах, добавил Призрак.

Ранее расчет ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожил около десяти военных ВСУ в дельте Днепра. Корректировка стрельбы по позициям противника велась в режиме реального времени, в чем расчету помогли подразделения беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал видео с похищенным гражданином России

      В Кремле ответили на вопрос о будущем прямой линии с Путиным

      В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином

      Подполье сообщило о дежурстве военкомов у зданий роддомов на Украине

      Названы особенности украинских морских дронов

      В США рассказали об отказе Си Цзиньпина от помощи России из-за Байдена

      На Западе узнали об ударах ВСУ по России оружием из США

      Спикер Рады ответил Путину на слова о нелигитимности Зеленского

      Российские военкоры «подлетели» на мине под Харьковом

      Стало известно будущее трех бывших членов правительства Мишустина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше