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09:07, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Российский комик пожаловался на ограничения и редактуру на ТВ

Комик Куруч перестал выпускать шоу на телевидении из-за ограничений и редактуры

Кадр: Страница Ивана Абрамова во «ВКонтакте»

Известный российский комик Илья Куруч заявил, что перестал выпускать свое шоу на телевидении из-за ограничений и редактуры. На нюансы работы на ТВ он пожаловался в беседе с коллегой Иваном Абрамовым, видео опубликовано во «ВКонтакте».

По словам юмориста, на телевидении вышел только один выпуск его проекта, а затем он решил «двигаться один». Куруч объяснил это тем, что ему больше нравится самому быть ответственным за свое творчество и не согласовывать ни с кем свою работу.

«Нужно было договариваться много [на телевидении]. А там теряется атмосфера, аутентичность, какая-то народность веселая. Это теряется как будто, когда начинают убирать то, за что ты реально держишься», — объяснил он.

Ранее Куруч рассказал, что учился в школе с будущей порноактрисой. По словам комика, его бывшие одноклассники не отнеслись резко негативно к новости о том, что девушка стала работать в секс-индустрии.

Куруч — автор и актер юмористического шоу «Наставник по бизнесу». Изначально проект планировалось выпускать на телеканале «Пятница!», однако после пилотного эпизода он стал выходить на YouTube-канале юмориста.

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      Маргарита Щигарева
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