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14:34, 29 мая 2024Силовые структуры

Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

В Дагестане первоклассник застрелил пятилетнего брата из винтовки дедушки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Дагестане ученик первого класса выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, дети играли на ферме. В какой-то момент они смогли зайти в закрытую на гвоздь каморку деда, где лежала учебная винтовка, которую можно использовать без лицензии.

Первоклассник взял винтовку и нажал на курок, не подозревая, что оружие заряжено. В результате пуля попала его брату в грудь. Родители вызвали скорую, однако травма оказалась несовместимой с жизнью.

Ранее в США шестилетний мальчик из штата Мичиган случайно выстрелил из найденного в спальне пистолета в младшего брата.

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