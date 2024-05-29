Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

В Дагестане первоклассник застрелил пятилетнего брата из винтовки дедушки

В Дагестане ученик первого класса выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, дети играли на ферме. В какой-то момент они смогли зайти в закрытую на гвоздь каморку деда, где лежала учебная винтовка, которую можно использовать без лицензии.

Первоклассник взял винтовку и нажал на курок, не подозревая, что оружие заряжено. В результате пуля попала его брату в грудь. Родители вызвали скорую, однако травма оказалась несовместимой с жизнью.

Ранее в США шестилетний мальчик из штата Мичиган случайно выстрелил из найденного в спальне пистолета в младшего брата.