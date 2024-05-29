Российский суд вынес приговор мужчине за финансирование террористов

В Петербурге мужчину осудили на девять лет за финансирование террористов

В Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы Дилшода Марданова, финансировавшего запрещенную в России террористической организацию «Катиба Таухид валь Джихад». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Марданов являлся приверженцем радикальных течений в исламе. Он захотел оказать материальную помощь членам «Катиба Таухид валь Джихад». Для этого он вступил в переписку с одним из участников организации и получил инструктаж по способу отправки денег. Всего мужчин перевел 37 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Омске ФСБ задержала жителя по подозрению в пособничестве «Легиону "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в России).