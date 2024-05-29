Российский военный самовольно отдыхал от службы полтора года и был осужден

Суд на Алтае дал 7,5 года военному Барковскому за самовольный отдых от службы

Барнаульский гарнизонный военный суд в Алтайском крае приговорил к 7,5 года колонии общего режима военного Эдуарда Барковского, который самовольно оставил место службы на полтора года. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Судом установлено, что военнослужащий, желая временно уклониться от службы и отдохнуть от исполнения обязанностей, самовольно оставил место службы 22 июля 2022 года и уехал к своему месту жительства. Спустя почти полтора года, 12 января 2024 года, он прибыл в военный следственный комитет.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии дал 5,5 года колонии общего режима военного Евгения Ветрова за уклонение от прохождения службы и самоволку.